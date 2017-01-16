Интеграция ТекДок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки102 просмотра

Имеется и-магазин по продаже запчастей на движке ОС 2.1

Где реализован запрос по API сервису.

Хотел бы реализовать каталоги текдок в магазин.

Т.е. пользователь находит запчасть в каталоге текдок,кликает на код и запрос уходит через API(так как там происходит проценкаи вывод кроссов) и оформление заказа,все через корзину.

БД текдока нет,ее скачать и разместить на бесплатном серевере,куда и будет происходить обращение запрса, сам сайт размещен на платном хосте.

PS Допускается выбор кроссов(артикулов) из БД текдок

PPS Имеются кое какие наработки.

8 лет назад
koka_koka
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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