Есть сайт http://sta(убрать)nt.by/ после переезда на новый хостинг стал прилично тормозить. Переезжали с облачного хостинга active.by на облачный хостинг hoster.by. Вроде ресурсов выделенных хватает, но сайт неистово тормозит периодически. На Active.by , ...
Интеграция ТекДок
Имеется и-магазин по продаже запчастей на движке ОС 2.1
Где реализован запрос по API сервису.
Хотел бы реализовать каталоги текдок в магазин.
Т.е. пользователь находит запчасть в каталоге текдок,кликает на код и запрос уходит через API(так как там происходит проценкаи вывод кроссов) и оформление заказа,все через корзину.
БД текдока нет,ее скачать и разместить на бесплатном серевере,куда и будет происходить обращение запрса, сам сайт размещен на платном хосте.
PS Допускается выбор кроссов(артикулов) из БД текдок
PPS Имеются кое какие наработки.
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