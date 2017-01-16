Правки в сайте

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Завершен4 заявки82 просмотра

Необходимо наладить функционал на сайте, подключить капчу в нескольких местах, дописать скрипты чтобы всё работало.

8 лет назад
dimzchuch1
Дмитрий 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад
$50
1 день
Все понравилось, пунктуально, грамотный подход. Быстро реагировал на замечания и делал все как надо
Отличный заказчик, четкая задача вовремя оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад