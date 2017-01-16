На сайте credit74.ru есть форма заказа. Там верхний select с выбором. Его нужно поправить. Проблема в том, что при выборе большого поля значения (строчки) в мобильной версии окно расширяется. Заданны свойства проставления многоточия text-overflow: ellipsis; но ...
Правки в сайте
Необходимо наладить функционал на сайте, подключить капчу в нескольких местах, дописать скрипты чтобы всё работало.
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