Создать подобие веб-кошелька.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок86 просмотров

Нужен подобие сайта-кошелька, по функционалу подробнее по т3 вышлю на вашу почту.

Срок исполнения максимум 2.5 недели.

8 лет назад
antictrelok
Павел 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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