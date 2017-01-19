Поправить работу плагина для Google Chrome

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Закрыт2 заявки91 просмотр

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Необходимо поправить работу плагина на Chrome. 

Опишу кратко суть задачи, подробное ТЗ в личку.

Был разработан сайт для сбора данных и построения некоторой аналитики. Работал сайт в паре с плагином для Хрома, который устанавливался по ссылке, и "реагировал" на некоторые действия путем всплывающего окна.

Заметил, что изменилось что-то в работе плагина.

Раньше плагин выдавал окно, которое блокировало работу браузера до того момента, пока не нажмешь в нем кнопку "ОК", тем самым предохраняя от нежелательного действия внутри страницы. 

Теперь плагин "спит", чтобы увидеть его предостережение - нужно кликать на значок расширения возле строки браузера.

Как-то так.

Подробнее со скринами и ссылками в личку.

8 лет назад
luckyazazel
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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