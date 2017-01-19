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Поправить работу плагина для Google Chrome
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Необходимо поправить работу плагина на Chrome.
Опишу кратко суть задачи, подробное ТЗ в личку.
Был разработан сайт для сбора данных и построения некоторой аналитики. Работал сайт в паре с плагином для Хрома, который устанавливался по ссылке, и "реагировал" на некоторые действия путем всплывающего окна.
Заметил, что изменилось что-то в работе плагина.
Раньше плагин выдавал окно, которое блокировало работу браузера до того момента, пока не нажмешь в нем кнопку "ОК", тем самым предохраняя от нежелательного действия внутри страницы.
Теперь плагин "спит", чтобы увидеть его предостережение - нужно кликать на значок расширения возле строки браузера.
Как-то так.
Подробнее со скринами и ссылками в личку.
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