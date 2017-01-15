Имеется интернет-магазин, выполнен на CodeIgniter. Проблема состоит в том, что из-за большого кол-ва товара (на данный момент около 100 000 позиций) очень долго грузятся пользовательские страницы "Каталога товаров", "Истории заказов", а так ...
Нужен скрипт к соцсетям
Нужен такой скрипт:
В самом скрипте выбор в соцсетях (ВК, ФБ, ОК) по фильтру – регион, город, пол, возраст людей онлайн. За один цикл от 50 до 100 человек, с возможностью исключить ненужных (то есть поставить галочку).В скрипте вставляем ссылку на группу куда надо пригласить выбранных, нажимаем отправить запрос на приглашение в группу и он уходит ко всем выбранным онлайн, кроме тех кому поставили галочку. Должна быть возможность повтора циклов через определенное заданное время. Работа на полном автомате – запустил скрипт – выбрал регион, город – выбрал пол – возраст – выбрал количество циклов – поставил количество чел за 1 цикл – установил время паузы между циклами – вставил ссылку на группу куда приглашать и готово!
Автоматическая рассылка приглашений на вступление в группы.
Заявки фрилансеров
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