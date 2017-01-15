Нужен бэкэнд-разработчик Django

Нужен бэкэнд-разработчик для доработки сайта и дальнейшего сотрудничества на тематику интернет-афиши.

Требования к бэкэнд-разработчику:

Знание фреймворка Django 1.8 и выше

Знание основных принципов организации API для одностраничных приложений

Базовые навыки работы с NodeJS

Базовые навыки работы с MongoDB

Базовые навыки работы с библиотекой Socket.IO

nginx, uwsgi

Бюджет - по договоренности

Если у вас нет времени - пожалуйста, не откликайтесь на данный проект.