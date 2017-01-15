Заявка с сайта в amoCRM по существующему скрипту

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Закрыт2 заявки106 просмотров

Необходимо, чтобы заявка с сайта попадала в сделки amoCRM на определенный этап. Скрипт уже есть (возможно нужно немного доработать).

AmoCRM
8 лет назад
samast88
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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