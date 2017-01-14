Требования: 1. возможность изменения цены всех товаров одновременно, в % и рублях. 2. анализ нашего сайта с сайтом донором, на предмет новых и исчезнувших товаров. 3. возможность автоматического занесения новых товаров с ...
Нужно один раз отпарсить все резюме hhru
Выбрать последние 20к резюме и загрузить их в doc файл.
Заявки фрилансеров
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