Создать сайт для инновационного книжного издательства

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки141 просмотр

Нужен ресурс для писателя и читателей, на котором будет размещена различная литература в популярных форматах, в том числе аудио версии. Так же сайт нужен и для продажи литературы  в свободной форме и раскрутки книг и писателей, а так же общения читателей и писателей.

Необходимые задачи:

Информирование о писателе и его книгах, через личные страницы писателей. 

Свободный доступ к книгам читателям.

Получение прибыли по средствам добровольной оценки книг читателями и их платы через сайт.

Он-лайн читалка

Возможность оставлять отзывы и голосование по системе пяти звезд.

Расширенный поиск, фильтры

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8 лет назад
Loglena
Елена 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
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Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад