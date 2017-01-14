Создать сайт для инновационного книжного издательства

Нужен ресурс для писателя и читателей, на котором будет размещена различная литература в популярных форматах, в том числе аудио версии. Так же сайт нужен и для продажи литературы в свободной форме и раскрутки книг и писателей, а так же общения читателей и писателей.

Необходимые задачи:

Информирование о писателе и его книгах, через личные страницы писателей.

Свободный доступ к книгам читателям.

Получение прибыли по средствам добровольной оценки книг читателями и их платы через сайт.

Он-лайн читалка

Возможность оставлять отзывы и голосование по системе пяти звезд.

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