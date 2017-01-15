Нужен программист: знание Framework Laravel, php

Основные требования:

знание Laravel, PHP, CSS, HTML.

Необходимо доработать таблицу калькулятор на сайте по ремонту квартир.

Таблица есть, но ее нужно подкорректировать, так как не правильно установлена. Не совсем корректно отображается.

Так же нужно перенести таблицу в контент и правильно установить, для удобства пользователя. Таблица делается для главной страницы сайта, НО должна быть возможность генерировать таблицу на любую другую страницу сайта при необходимости.

Далее: убрать с некоторых страниц сайта сайтбар.

Цена вопроса: 1500 рублей.