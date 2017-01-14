Прикрутить формы на лендинг

Здравствуйте.

Есть лендинг в архиве , скопированный с лп генератора, необходимо прикрутить формы, чтобы работали с помощью ajax, т.е. без перезагрузки страницы.

Сами формы уже есть на сайте , нужно только написать скрипт для них.

Сделать нужно за час, два.

Плачу 300 руб.

Оплачу после проверки на вашем хостинге.