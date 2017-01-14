Вывести блок с атрибутом в товар. Woocommerce

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Закрыт5 заявок134 просмотра

WordPress – Woocommerce. Последние версии с поддержкой новых версий 

Есть товар. У товар есть атрибут/характеристика "Серия" и значение "Плоские". 

Нужно вывести в карточке товара блок товаров с атрибутом "Серия" и значением "Плоские". 

Это аналог блока Up-Sell. 

Настройки: 

Можно создавать неограниченное количество блоков. Для каждого блока свои настройки. 

Создать новый/Редактировать/Удалить 

Статус: Включен/Выключен 

Приоритет: 10-20-30 и т.д. Определяет выше/ниже блок относительно других таких же блоков 

Позиция блока: До полного описания товара. После описания товара 

Атрибут: 

Значение атрибута: 

Название блока: 

Активная ссылка с названия блока (на архив по этому атрибуту): Да/Нет 

Количество выводимых элементов (товаров): 

Размещение блока: Таблица/Слайдер. Всё адаптивное!!! 

Показывать кнопку "Купить": Да/Нет 

Показывать цену: Да/Нет 

Сортировка товаров в блоке: Случайная, Бестселлеры, Новые, Цена ниже, Цена выше 

Сколько ваша цена и когда будет готово?

WooCommerceWordPress
8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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