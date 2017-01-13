Перенести сайт(скопировать)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Нужно:

*скопировать  сайт на drupal на хостинг( сайт мой)

* подключить домен

*подключить по API платежную систему Яндекс.деньги ( сейчас подключен ЛигПей)

*подключить по АРI сервис СМС рассылки СМС.ру(сейчас Флай.смс)

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*перевести навигацию и разделы сайта с украинского на русский

*Настроить почту

В общем- нужна рабочая копия сайта.

DrupalНастройка почты
8 лет назад
alexdndz
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров