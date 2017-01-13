Добрый день! Необходимо создать бота погоды для Telegram на Python. Бот запрашивает данные погоды пользователя через DarkSky API и отправляет их подписавшемуся пользователю по расписанию. 1. Связать между ...
Перенести сайт(скопировать)
Нужно:
*скопировать сайт на drupal на хостинг( сайт мой)
* подключить домен
*подключить по API платежную систему Яндекс.деньги ( сейчас подключен ЛигПей)
*подключить по АРI сервис СМС рассылки СМС.ру(сейчас Флай.смс)
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*перевести навигацию и разделы сайта с украинского на русский
*Настроить почту
В общем- нужна рабочая копия сайта.
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