Вывести блок с атрибутом в товар. Woocommerce

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Есть товар. У товар есть атрибут/характеристика "Серия" и значение "Плоские".

Нужно вывести в карточке товара блок товаров с атрибутом "Серия" и значением "Плоские".

Это аналог блока Up-Sell.

Настройки:

Можно создавать неограниченное количество блоков. Для каждого блока свои настройки.

Создать новый/Редактировать/Удалить

Статус: Включен/Выключен

Приоритет: 10-20-30 и т.д. Определяет выше/ниже блок относительно других таких же блоков

Позиция блока: До полного описания товара. После описания товара

Атрибут:

Значение атрибута:

Название блока:

Активная ссылка с названия блока (на архив по этому атрибуту): Да/Нет

Количество выводимых элементов (товаров):

Размещение блока: Таблица/Слайдер. Всё адаптивное!!!

Показывать кнопку "Купить": Да/Нет

Показывать цену: Да/Нет

Сортировка товаров в блоке: Случайная, Бестселлеры, Новые, Цена ниже, Цена выше

Сколько ваша цена и когда будет готово?