Необходимо спарсить 2 видео с сайта taobao.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки131 просмотр

Видео там размещается по хитрому, частями. Нужно собрать в один файл для локального просмотра. Ссылки на страницы с видео в прикрепленном файле. Сроки 1-2 дня. Оплата по факту

8 лет назад
777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
За 9 лет работы первый раз сталкиваюсь с такой феноменальной оперативностью. Однозначно рекомендую! Спасибо!
Задача поставлена четко, оплату получил сразу. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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