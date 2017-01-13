Первичная задача собрать все фильтры товаров с Маркета https://market.yandex.ru/catalog/59601/list?hid=90639&track=pieces&deliveryincluded=0&onstock=1 Там есть кнопка “Перейти ко всем фильтрам” И открывается тогда https://market.yandex.ru/catalog/59601/filters?hid=90639&track=pieces&onstock=1 Вот эти фильтры нужны. ...
Необходимо спарсить 2 видео с сайта taobao.com
Видео там размещается по хитрому, частями. Нужно собрать в один файл для локального просмотра. Ссылки на страницы с видео в прикрепленном файле. Сроки 1-2 дня. Оплата по факту
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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