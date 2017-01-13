Сайт на Вордпресс

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Закрыт4 заявки111 просмотров

Сайт http://bak-pkp.ru 1. В разделах каталога, например http://bak-pkp.ru/shop/rotatsionnye/rotatsionnaya-pech-poisk/ у товаров нельзя прописать дескрипшн, на страницах его просто нет. Нужно добавить вывод дескрипшн. Автоматический дескрипшн и шаблоны в настройках плагина Платинум Сео не помогаеют, просто ничего не происходит  2. В краткое описание товара добавить цену ( куда добавлять пример в скриншот во вложении) joxi.ru/Vm6aBXKin5VlrZ  3. В разделе с товарами сделать небольшой текст до товаров и текст после http://bak-pkp.ru/product-category/rotatsionnye/

WordPress
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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