Сайт на Вордпресс

Сайт http://bak-pkp.ru 1. В разделах каталога, например http://bak-pkp.ru/shop/rotatsionnye/rotatsionnaya-pech-poisk/ у товаров нельзя прописать дескрипшн, на страницах его просто нет. Нужно добавить вывод дескрипшн. Автоматический дескрипшн и шаблоны в настройках плагина Платинум Сео не помогаеют, просто ничего не происходит 2. В краткое описание товара добавить цену ( куда добавлять пример в скриншот во вложении) joxi.ru/Vm6aBXKin5VlrZ 3. В разделе с товарами сделать небольшой текст до товаров и текст после http://bak-pkp.ru/product-category/rotatsionnye/