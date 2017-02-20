Парсер для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки140 просмотров

Есть интернет-магазин, в который нужно выгружать карточки товара конкурента. Наш интернет магазин на битриксе. Нужно выгружать всю информацию, которая указана в карточке, в т.ч. и цену. Так же нужно с помощью парсера проверять наличие и изменение цен

8 лет назад
prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$150
5 дней
Все пожелания были выполнены, все быстро и оперативно!
Прекрасный заказчик, предоплата и оплата вовремя! Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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