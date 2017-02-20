Парсер для интернет-магазина

Есть интернет-магазин, в который нужно выгружать карточки товара конкурента. Наш интернет магазин на битриксе. Нужно выгружать всю информацию, которая указана в карточке, в т.ч. и цену. Так же нужно с помощью парсера проверять наличие и изменение цен