Доработать им на opencart по тз

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Необходимо произвести ряд доработок для ИМ на опенкарт. Изменения касаются программной части, верстки и настройки модулей. 

внесенные изменения не должны конфликтовать и затруднять работу существующих модулей. Подробности – в тз. нацелены на долгосрочное сотрудничество по этому и другим проектам. 

работа только по бс 

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Opencart
8 лет назад
guest_14842960622261
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров