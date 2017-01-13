Доработать им на opencart по тз

Необходимо произвести ряд доработок для ИМ на опенкарт. Изменения касаются программной части, верстки и настройки модулей.

внесенные изменения не должны конфликтовать и затруднять работу существующих модулей. Подробности – в тз. нацелены на долгосрочное сотрудничество по этому и другим проектам.

работа только по бс

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