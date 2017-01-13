Отображение нескольких веб-страниц на одной странице мозайкой

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Закрыт1 заявка100 просмотров

1. Есть страница с футбольными событиями Live - http://sports.williamhill.com/bet/ru/betlive/9 (см. Вложение 3)

2. Из это страницы по средствам скрипта или утилиты формируется подробная информация футбольных событий со страницы (http://sports.williamhill.com/bet/ru/betlive/9)

Пример, как я хочу что бы все выглядело: Вложение 5

8 лет назад
whoiam13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров