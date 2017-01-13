Форма голосования загружается заново при постановке галочки и нажатии кнопки "Далее". Необходимо сделать ее на Ajax, чтобы работа формы была плавной. Подробности будут высланы в ЛС.
Отображение нескольких веб-страниц на одной странице мозайкой
1. Есть страница с футбольными событиями Live - http://sports.williamhill.com/bet/ru/betlive/9 (см. Вложение 3)
2. Из это страницы по средствам скрипта или утилиты формируется подробная информация футбольных событий со страницы (http://sports.williamhill.com/bet/ru/betlive/9)
Пример, как я хочу что бы все выглядело: Вложение 5
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