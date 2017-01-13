Нужно сделать виджет

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Приветствую. Нужно сделать виджет как у колбеккиллера. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1RLwATIqv5d-GHi9IjfktWCLQJYC8S04l9-Ztn-IzNeo/edit  Оставляйте скайп и стоимость работы.

8 лет назад
strela88
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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