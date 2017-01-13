Добрый день! Необходимо предложить вариант реализации появляющихся отзывов на сайте в разделе "Отзывы" Задача: текстовые отзывы клиенты уже предоставили, их достаточно много, их будем использовать. Необходимо создать иллюзию что отзывы добавляются(появляются) в ...
Нужно сделать виджет
Приветствую. Нужно сделать виджет как у колбеккиллера. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1RLwATIqv5d-GHi9IjfktWCLQJYC8S04l9-Ztn-IzNeo/edit Оставляйте скайп и стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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