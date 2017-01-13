Ищем гуру веб-программирования для правки 1 строки htaccess

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Строка htaccess по запросу "script.js" должна выдавать результат работы "script.php".

Раньше был такой код:

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^media/files/script.js$ media/files/script.php [L]

После изменения структуры каталогов проекта это перестало работать.

Прошу помочь починить.

8 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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