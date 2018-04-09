Скрипт появляющихся отзывов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок178 просмотров

Добрый день!

Необходимо предложить вариант реализации появляющихся отзывов на сайте в разделе "Отзывы" 

Задача: текстовые отзывы клиенты уже предоставили, их достаточно много, их будем использовать. 

Необходимо создать иллюзию что отзывы добавляются(появляются) в режиме реального времени (с разным временным интервалом).

По исчерпанию отзывов, они прокручиваются заново.

И еще будет форма с возможностью добавить отзыв указав свое имя, телефон, емаил, сам отзыв и кнопка отправить. Нужно чтобы эти данные отправлялись нам а сам отзыв автоматически появлялся в списке отзывов (но виден был только тому кто его добавил) после модерации мы сами будем его добавлять в общий список.

Сайт на Wordpress 

Ссылка: http://evoclub.kz/arenda

С Уважением жду заявок.

Спасибо!

WordPress
7 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$35
2 дня
Спасибо Юрий. Быстро и качественно сделал свою работу!
С оплатой проблем нет, с коммуникацией тоже без проблем. Хороший общительный порядочный заказчик

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад