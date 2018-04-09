Необходимо написать бота для отправки золота и других лотов из магазина WoT "подарком" через сайт WoT. Сроки работы: 2-3 недели Оплата: 50000 руб. по завершению работы и завершения тестов, без предоплаты ...
Скрипт появляющихся отзывов на сайте
Добрый день!
Необходимо предложить вариант реализации появляющихся отзывов на сайте в разделе "Отзывы"
Задача: текстовые отзывы клиенты уже предоставили, их достаточно много, их будем использовать.
Необходимо создать иллюзию что отзывы добавляются(появляются) в режиме реального времени (с разным временным интервалом).
По исчерпанию отзывов, они прокручиваются заново.
И еще будет форма с возможностью добавить отзыв указав свое имя, телефон, емаил, сам отзыв и кнопка отправить. Нужно чтобы эти данные отправлялись нам а сам отзыв автоматически появлялся в списке отзывов (но виден был только тому кто его добавил) после модерации мы сами будем его добавлять в общий список.
Сайт на Wordpress
Ссылка: http://evoclub.kz/arenda
С Уважением жду заявок.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Привет Нужно сделать интерфейс, который будет выводить данные в нужном виде. Задача несложная, учитывая, что все исходные данные есть, а формулы и запросы для вывода не такие сложные. В ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Сайт был сделан с ошибками необходимо довести сайт до ума всё описанно в ТЗ Весь сайт должен выглядеть хорошо и пройден тесты в сервисах: https://search.google.com/search-console/mobile-friendly https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В наличии слегка переделанные файлы inspinia (bootstrap template) - Главная страница - Страница постов - Статическая страница Нужно натянуть на WP Оплата по факту.Закрыт8 лет назад
Для создания с нуля крупного сайта справочника ищется специалист с большим опытом. Разработка на Джанго. Нужно написать CMS плюс парсеры под различные категории. Рассматриваю исполнителей только с портфолио и отзывами.Закрыт8 лет назад
Создание базы страниц по заданным параметрамВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Простой сабж. Что бы при выполнении не выдавал браузер доп.окно. Раньше работало, но что то перестало :). Пример в личные.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
надо парсер прямых ссылок на видео с этого сервиса http://docs.moonwalk.cc/ для дальнейшего выкачивания видео чтоб залить его на свои сервера )))Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Написать PHP скрипт для кросспостинга в социальные сервисы VK, FB, OK, InstagramЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Wordpress и много youtube каналов. Нужно написать плагин автопостинг, чтобы при добавлении видео в youtube оно автоматически постилось в соответствующую рубрику блога, а также уже все имеющиеся видео на этом канале с ...Закрыт8 лет назад