Бот покупки золота на сайте World Of Tanks

Необходимо написать бота для отправки золота и других лотов из магазина WoT "подарком" через сайт WoT.

Сроки работы: 2-3 недели

Оплата: 50000 руб. по завершению работы и завершения тестов, без предоплаты или аванса. Возможность работы по договору с нашим ИП или по договору WebMoney. Оплата возможна на WM,QIWI,ЯД или карту банка РФ.

Язык программирования: Не играет роль, но WoT понаставили много скриптов и проверок в процессе эмулировать браузер может быть накладно. Если Вы ранее работали с WoT оплатами, обязательно укажите это в обратной связи. Я бы начинал с консольного движка браузера, есть адаптеры Greasemonkey, Zombie, etc + nodejs .

Страница покупки золота: https://ru.wargaming.net/shop/wot/gold/34/

Логика работы:

1) Бот получает ник игрока, который дает ему наш сайт

2) Бот залогинен (авторизация) на сайте WoT, выбирает покупку золота в подарок, указывает сумму золота и вводит ник игрока

3) Бот выбирает способ оплаты (Желательно WebMoney) и оплачивает заказ

4) Бот проходит все стадии оплаты платежной системы

5) После успешной покупки сообщает, что платеж проведен

Процесс самой оплаты. Если через WebMoney реализуемо, то нужно будет выбрать что нам будет проще обрабатывать Enum или СМС.

Либо через Яндекс Деньги можно работать и Google Authentificator (Протокол открытый, библиотеки есть). Протестировали на собственном аккаунте - коды генерируются.

Важно предусмотреть стабильную работу бота. В идеале, чтобы 2-3 бота работало с 2-3 разных платежных кошельков. На каждого бота свое приватное прокси.

Если бот вылетит из-за тех работа танков, он должен сам зайти на сайт снова. Если бота или прокси забанили, он должен сообщить нам об этом. Если средства на балансе бота кончаются для покупки, он должен сообщить об этом и в идеале показывать в реальном времени сколько денег на каждом из его кошельков.

API по работе с платежами есть, НО его не дают использовать WarGaming, поэтому, нет смысла на нем углубляться.

P.S: При удачном сотрудничестве будем обращаться к Вам за увеличением функционала бота и сотрудничать по другим проектам.

P.S.S: Если у Вас уже есть готовый бот с необходимым функционалом - готовы обсудить покупку.

Для участия в проекте просьба отправить запрос с заполненными пунктами:

1) Ваше Имя, Ваш Skype или Telegramm, страна проживания

2) Есть ли у Вас опыт работы с WoT оплатами или подобным функционалом?

3) На чем Вы будете писать проект? Какой у Вас опыт в программировании на выбранном языке? Как Вы видите самый оптимальный способ написания функционала, по структуре?

4) Какие сроки Вы видите оптимальными для Вас на данное задание?

Спасибо!