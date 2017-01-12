Скопировать код чтобы получился одностраничный сайт

Нужно скопировать код вот отсюда s3s.so/sO606, чтобы получился одностраничник в HTML.

В итоге должна получиться одна длинная HTML страница, вот такая: http://vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg

Все должно работать как в исходных страницах.

Приличная часть работ уже сделана: vsemesta.net/htmlpage/, но скрипты не работают и не все картинки/стили подтянуты. Нужно полное сходство с оригиналом.

Никакой натяжки на движок не нужно.

Обычная html/js страница, плюс форма всплывающая при нажатии на формы заказа (ссылки на внутренние страницы не нужны, так как их не будет).

Пишите ваши предложения с ценой/сроком.

Бюджет планирую небольшой 1000-1500 росс. руб, можете написать и свое предложение.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.Деньги.