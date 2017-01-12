ТЗ - https://yadi.sk/i/6Q942htF38dmVt (пунктов не много) Пишите ваши цены и сроки
Скопировать код чтобы получился одностраничный сайт
Нужно скопировать код вот отсюда s3s.so/sO606, чтобы получился одностраничник в HTML.
В итоге должна получиться одна длинная HTML страница, вот такая: http://vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg
Все должно работать как в исходных страницах.
Приличная часть работ уже сделана: vsemesta.net/htmlpage/, но скрипты не работают и не все картинки/стили подтянуты. Нужно полное сходство с оригиналом.
Никакой натяжки на движок не нужно.
Обычная html/js страница, плюс форма всплывающая при нажатии на формы заказа (ссылки на внутренние страницы не нужны, так как их не будет).
Пишите ваши предложения с ценой/сроком.
Бюджет планирую небольшой 1000-1500 росс. руб, можете написать и свое предложение.
Оплата по факту Вебмани или Яндекс.Деньги.
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