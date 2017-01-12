Нужно повесить на домен дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок131 просмотр

Есть готовый дизайн, домен.

Нет движка.

Нужно

 Прикрепить домен к хостингу.

Установить движок.

 Настроить ресурс.

Натянуть дизайн.

8 лет назад
side222
48 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров