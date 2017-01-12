Доработка векторного редактора на javascript

Добрый день!

Нужен жаваскрипт специалист, для которого понятен код https://github.com/SVG-Edit/svgedit и кто может помочь в доработке нашего редактора, основанного на svgedit.

Разработка будет состоять из нескольких частей. ТЗ к текущей части в приложении.

В вашей заявке покажите как загрузить svg картинку в канвас.

Пишите также сроки и ваш бюджет.