Доработка векторного редактора на javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки96 просмотров

Добрый день! 

Нужен жаваскрипт специалист, для которого понятен код https://github.com/SVG-Edit/svgedit и кто может помочь в доработке нашего редактора, основанного на svgedit.

Разработка будет состоять из нескольких частей. ТЗ к текущей части в приложении.

В вашей заявке покажите как загрузить svg картинку в канвас. 

Пишите также сроки и ваш бюджет.

JavaScript
8 лет назад
pj
44 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров