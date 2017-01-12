здравствуйте, необходимо сделать на блоге в личном кабинете пользователя страничку с такой табличкой разработка начата на YII готовы сменить на любую на выбор програмиста
Доработка сайта на самописном движке
Есть сайт alasha_kz, на самописном движке, предположительно какой-то фреймворк, необходимо восстановить имеющийся функционал и создать новые функции согласно ТЗ.
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