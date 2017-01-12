Доработка сайта на самописном движке

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок121 просмотр

Есть сайт alasha_kz, на самописном движке, предположительно какой-то фреймворк, необходимо восстановить имеющийся функционал и создать новые функции согласно ТЗ.

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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