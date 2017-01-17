Этапы и функционал Контент Парсинг контента Frontend Адаптивная верстка мокапа http://ux21mx.axshare.com/ Backend Сервис мониторинга и добавление новых отзывов об объектах (врачах, клиниках, препаратах) с доноров, ...
Доработка wp+yii
здравствуйте, необходимо сделать на блоге в личном кабинете пользователя страничку с такой табличкой
разработка начата на YII готовы сменить на любую на выбор програмиста
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