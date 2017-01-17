Доработка wp+yii

Здравствуйте! Мне нужен исполнитель, который очень хорошо разбирается в OpenCart Мне нужно найти и установить модули в едином дизайне с сайтом: 1) быстрый заказ, типа такого https://opencart2x.ru/moduli/zakaz/kupit-v-odin-klik чтобы клиент мог на ...