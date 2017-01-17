Opencart - доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок125 просмотров

Добрый день!

Сайт сделан на опенкарт ocStore 1.5.5.1.2

Необходимо:

1. Добавить в письмо админу с заказом комментарий заказчика

2. Наложить вотермарк на фото товаров, что бы автоматически создавался.

ocStoreOpencart
8 лет назад
pivosrakami
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$3
1 день
Задание Алексей выполнил в срок и так как в ТЗ. Рекомендую
Все отлично, четкие задания, хорошее общение, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад

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