Реализовать WEB API

Прототип проекта:

https://marvelapp.com/3585i71

Из прототипа можно примерно понять объем работы. Недоделаны некоторые экраны - но там все тривиально.

Прикрепил листинг с необходимыми полями для основных сущностей.

Необходимо реализовать API проекта и API для административной панели.

Если есть навыки - отельным т3 (соответственно и оплатой) будет клиентская часть веб-версии.

Предпочтение аргементирвоанному выбору стека технологий (если Laravel / Phalcon / YII, то почему )

Команда дружная, ios + android разработчики.

Прошлый программист API отстранен с проекта за пропадания на 3-5 дней. Для тех кто собирается так же игнорить - заявку можно не слать.

Возможны небольшие правки в т3, они оплачиваются отдельно.

Обязательные навыки:

- websoket для месенджера

- опыт в реализации web api

- портфолио

- опыт работы с платежными системами (их api)

- готовность сопровождать проект (гонорар оговариватется отдельно)