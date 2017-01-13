Вирусы на сайте (джумла)

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Завершен3 заявки126 просмотров

Нужно почистить сайт от вирусов. CMS - джумла

Joomla
8 лет назад
alowell
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$24
1 день
Самые приятные впечатления от сотрудничества с Андреем! Все сделано хорошо и вовремя!
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и сразу же после реализации. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад