Доработать модуль продажи на MODX

Доработать модуль продажи авиабилетов

Нужно на сайте изменить дизайн (сверстать)

Нужно доделать модуль продажи авиабилетов и изменить дизайн (дизайy уже есть в psd).

Сайт на MODX: mztour.ru/aviabilety.html

Как должен выглядеть будущий модуль и какие новые функции -видно на скринах.

сейчас не реализована система полетов и расчетов -туда-обратно. Можно купить билет или только туда или только обратно. Система тут такая. Если человек улетел туда и возвращается в течении недели - то стоимость будет сумма цен туда + обратно -10%. Если он прилетает через неделю но в течении 2-х недель то цена= туда+обратно -7%. Если он прилетает через две недели но в течении 3-х недель то цена= туда+обратно -5%. Если он прилетает через 3 недели то цена= туда+обратно -3%.

так как-то

Верстку модуля тоже надо делать. Есть только макеты в psd

http://dropmefiles.com/IyclF

срок до 20 января