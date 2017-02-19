Доработать модуль продажи на MODX

$150
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Завершен1 заявка137 просмотров

Доработать модуль продажи авиабилетов

Нужно на сайте изменить дизайн (сверстать)

Нужно доделать модуль продажи авиабилетов и изменить дизайн (дизайy уже есть в psd).  

Сайт на MODX: mztour.ru/aviabilety.html

Как должен выглядеть будущий модуль и какие новые функции -видно на скринах.

сейчас не реализована система полетов и расчетов -туда-обратно. Можно купить билет или только туда или только обратно. Система тут такая. Если человек улетел туда и возвращается в течении недели - то стоимость будет сумма цен туда + обратно -10%. Если он прилетает через неделю но в течении 2-х недель то цена= туда+обратно -7%.  Если он прилетает через две недели но в течении 3-х недель то цена= туда+обратно -5%. Если он прилетает через 3 недели  то цена= туда+обратно -3%.

так как-то

  

Верстку модуля тоже надо делать. Есть только макеты в psd

http://dropmefiles.com/IyclF

срок до 20 января

MODX
8 лет назад
LiderJob
Иван 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

vovasl
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2 месяца назад
8 лет назад
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vovasl
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2 месяца назад
8 лет назад