Скрипт для Frontol5 на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо написать скрипт на JavaScript для Frontol5. 

При закрытии чека необходимо отправлять данные в смс сообщении о проданной позиции и скидками, примененными на чек или позицию из чека, время и номер чека, тип оплаты (нал или безнал, может быть комбинированная оплата) данные пользователя совершившего продажу. Все тоже самое и при возврате продажи. 

Постоплата или поэтапная оплата работы! На карту или эл. кошелек. 

Предлагайте цену и сроки выполнения 

JavaScript
8 лет назад
Kruassan-kun
Евгения 
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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