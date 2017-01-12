Скрипт для Frontol5 на JS

Необходимо написать скрипт на JavaScript для Frontol5.

При закрытии чека необходимо отправлять данные в смс сообщении о проданной позиции и скидками, примененными на чек или позицию из чека, время и номер чека, тип оплаты (нал или безнал, может быть комбинированная оплата) данные пользователя совершившего продажу. Все тоже самое и при возврате продажи.

Постоплата или поэтапная оплата работы! На карту или эл. кошелек.

Предлагайте цену и сроки выполнения