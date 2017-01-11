Внести правки в скрипт Партнерки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Требуется внести корректировки в движок партнерской программы с возьжностью дальнейшей поддержки проекта. 

Обязательное условие Скайп голосом и личная встреча в Киеве

8 лет назад
artbul777
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров