Wordpress - доработка сайта ( Шаблон Jupiter )

Требуется доработка сайта http://joxi.ru/KAxboD1sMM1eBm на шаблоне Jupiter http://demos.artbees.net/jupiter5/

1. Добавить мультиязычность ( контент текущего языка скопировть на другие языки )

2. Иконки языков привязать к текущим http://joxi.ru/5mdvYVDskkeMqA

3. Доработка модуля отзывов на сайте http://ashow.lt/testimonials/ ( отправка на email клиента и email администратора , вывод сообщения об удачном завершении)

4. Создание одностраничной оплаты (не woocommerce) Paysera https://www.paysera.lt/v2/ru-LT/index (есть готовый скрпит для сайта http://www.geltonossofosklubas.lt/ который нужно изменить для нас)

Строго минимальные внесения изменений в текущий шаблон.

В последующем, по итогам , работы возможно постоянное сотрудничество

по созданию сайтов на данном шаблоне и доработке текущего сайта.