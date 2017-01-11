Ищу на самописный проект (PHP) адекватного разраба (не студента, не работающего днем где-то в офисе). Требования: - способность быстро разбираться в чужом коде. - работа через репозиторий. - быть ...
Wordpress - доработка сайта ( Шаблон Jupiter )
Требуется доработка сайта http://joxi.ru/KAxboD1sMM1eBm на шаблоне Jupiter http://demos.artbees.net/jupiter5/
1. Добавить мультиязычность ( контент текущего языка скопировть на другие языки )
2. Иконки языков привязать к текущим http://joxi.ru/5mdvYVDskkeMqA
3. Доработка модуля отзывов на сайте http://ashow.lt/testimonials/ ( отправка на email клиента и email администратора , вывод сообщения об удачном завершении)
4. Создание одностраничной оплаты (не woocommerce) Paysera https://www.paysera.lt/v2/ru-LT/index (есть готовый скрпит для сайта http://www.geltonossofosklubas.lt/ который нужно изменить для нас)
Строго минимальные внесения изменений в текущий шаблон.
В последующем, по итогам , работы возможно постоянное сотрудничество
по созданию сайтов на данном шаблоне и доработке текущего сайта.
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