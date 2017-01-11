Изготовить калькулятор для транспортной компании.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок130 просмотров

Добрый день. Необходимо изготовить калькулятор для транспортной компании. 

Примеры:

https://vk.cc/4nfqMU

https://vk.cc/655Grv

Интересуют сроки, цена, вопрсоы в личку, либо на почту

8 лет назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров