Ищу на самописный проект (PHP) адекватного разраба (не студента, не работающего днем где-то в офисе). Требования: - способность быстро разбираться в чужом коде. - работа через репозиторий. - быть ...
Изготовить калькулятор для транспортной компании.
Добрый день. Необходимо изготовить калькулятор для транспортной компании.
Примеры:
Интересуют сроки, цена, вопрсоы в личку, либо на почту
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