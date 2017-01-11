Разработка сайта на Wordpress 1

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок491 просмотр

Нужно сделать сайт за WP. Задание в личке

WordPress
8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$300
30 дней
Просто читайте предыдущие отзывы. Все один в один. Большая часть положительных отзывов, просто из-за того что люди, не хотят получить отрицательные отзывы, как нибудь пытаются закончить работу с Иваном. Я настоятельно не рекомендую с ним работать! Настоятельно! Не получите денег своих и потратите кучу времени впустую.

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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