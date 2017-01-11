Разработка сайта на Wordpress 1

Просто читайте предыдущие отзывы. Все один в один. Большая часть положительных отзывов, просто из-за того что люди, не хотят получить отрицательные отзывы, как нибудь пытаются закончить работу с Иваном. Я настоятельно не рекомендую с ним работать! Настоятельно! Не получите денег своих и потратите кучу времени впустую.