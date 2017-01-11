Здравствуйте, есть задача разработать качественный код на PHP и выполнить ряд отчетов/сервисов. Оплату работ и вехи проекта, оговариваем индивидуально. Специалист должен обладать навыками git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript(желательно), сетевые протоколы (HTTP). Тестовое задание (на ...
Сделать правки на сайте, есть подробное ТЗ
Сделать правки на сайте, есть подробное ТЗ
Которое приложил к заданию. Оставляйте заявки, кто готов приступить сразу
И пожалуйста пишите бюджет и сроки.
Заявки фрилансеров
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