Сделать правки на сайте, есть подробное ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Сделать правки на сайте, есть подробное ТЗ

Которое приложил к заданию. Оставляйте заявки, кто готов приступить сразу

И пожалуйста пишите бюджет и сроки.

ТЗ https://yadi.sk/i/AWkkjkci38Q8bE

8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров