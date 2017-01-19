Сделать микроразметку на сайте

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Завершен6 заявок166 просмотров

Сделать  микроразметку Schema.org и Микроразметку Open Graph на сайте на Wordpress (как на этом сайте http://t-aktiv.ru/)

WordPress
8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Быстро. Рекомендую
Прекрасная постановка задачи. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад