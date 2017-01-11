Простая форма обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок132 просмотра

Нужно сделать простую форму обратной связи с загрузкой изображений и отправкой их на почту.

Поля: имя, телефон, почта, сообщения и изображения.

Картинки должны загружаться по нажатию на кнопку и при загрузке картинки чтобы отображалась её превью. Если загружаем ещё одну - она располагается рядом. Примерно как на скрине:

Должна быть проверка в jQuery, если сообщение отправлено - вызывается событие (любое, которое мы вставим).

Задачка не большая. Если сработаемся - будут большие и постоянно.

Пишите сроки и цены. Предпочтение минимальной цене.

jQuery
8 лет назад
ravlex
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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