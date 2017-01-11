На сайте Вордпресс по рекомендации Гугла требуется, удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы
Работа над проектом. Программирование, верстка, php.
Добрый день.
Нужно внести некоторые доработки в проект + нужен человек на периодическое обслуживание или даже постоянную поддержку.
Задача: Разобраться в проекте, внести некоторые правки и изменения. ТЗ уже готово.
Проект написан на Symfony - адрес в интернете - риалрай.рф
По идее кандидатов будет не много, в идеале можете написать "за почасовую работу".
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