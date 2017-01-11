Работа над проектом. Программирование, верстка, php.

Добрый день.

Нужно внести некоторые доработки в проект + нужен человек на периодическое обслуживание или даже постоянную поддержку.

Задача: Разобраться в проекте, внести некоторые правки и изменения. ТЗ уже готово.

Проект написан на Symfony - адрес в интернете - риалрай.рф

По идее кандидатов будет не много, в идеале можете написать "за почасовую работу".