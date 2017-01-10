Мини каталог товара

Задача - разработка php + mysql/ создание базы данных с добавлением позиций.

Что я хочу увидить несколько строк (Артикул, бренд, цена, кол-во, поставщик) и кнопачку добавить, т.е мы заполняем поля, далее при нажатии добавить это записывается в базу.

Что с этими данными нам нужно делать

1. Поиск по артикулу

2. Групировка товаров - что это нам даст, так мы будем приходывать товар, т.е через поиск находим необходимый, выбираем галочкой, и тд. после того как мы выбрали несколько товаров мы нажимаем приход товара, у нас открывается поля № накладной, дата накладной, сумма оплаты по накладной. После того как товар сгруппирован, его нельзя заново группировать.

Самое важное при выполнение этого проекта в коде везде ставим Комменты. что бы в дальнейшим легко было разобраться.

Также будет доработка системы, и было б очень не плохо найти человека с тем можно долго и плодотворно работать