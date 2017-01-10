Скрипт или плагин для вордпресс

Нужен скрипт который будет смотреть на текущую дату и выводить информацию из базы данных на сайт из привязанной к этой дате строке (надеюсь понятно). Т.е. в базе имеется всего 365 записей и каждый день должна на сайте выводиться новая в зависимости от даты.

К примеру скрипт будет смотреть date("z"); и в зависимости от числа выводить инфу из той или иной строки таблицы.