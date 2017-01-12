Не работает РИБ и обмен с Сайтом. Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Конфликт блокировок при выполнении транзакции: ERROR: deadlock detected DETAIL: Process 36623 ...
Настроить Gravity Forms (WP)
Использую Gravity Forms для отправки автоматических уведомлений через сайт.
Необходимо настроить задержку в отправке таких уведомлений.
Желательно, чтобы задержку можно было изменять (в админке или коде) и не потерять эту опцию при обновлении.
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