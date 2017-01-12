Настроить Gravity Forms (WP)

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Завершен2 заявки141 просмотр

Использую Gravity Forms для отправки автоматических уведомлений через сайт. 

Необходимо настроить задержку в отправке таких уведомлений. 

Желательно, чтобы задержку можно было изменять (в админке или коде) и не потерять эту опцию при обновлении. 

WordPress
8 лет назад
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$1
1 день
Все отлично. Рекомендую
Хороший заказчик. Знает чего хочет. Оплата во время, рекомендую!

Заявки фрилансеров

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад