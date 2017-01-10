Нужно приложение для обновления цен в каталоге товаров. Каталог в Битрикс24 объёмом около 30000 позиций. Последовательность действий в приложении такая: 1) Выбираем раздел каталога 2) Загружаем CSV-файл из двух полей ...
Настройка и редактирование магазина JoomShoping - Joomla
Здравствуйте друзья! Требуется ответственный исполнитель с отличным знанием JoomShopping - Joomla
Версия Joomla - 3.3
Версия Joomshopping - Скачанная вчера с сайта.
Сайт: http://7.foxunion.ru/
Установил тему, настроил, подверстал YooTheme и поставил на нее JoomShopping. Поставил несколько плагинов с оф. сайта, плагины работают, только нужно все настроить и навести красоту. Так же нужно немного поработать с темой YooTheme - есть баги.
Что нужно сделать - ничего фантастического:
1) Корректная верстка каталога продукции
2) Настройка карточки товара: Заголовок, Миниописание, Описание, Превью Фото, Большое Фото, Лайтбокс изображения (или лупа), граммовка вывести в превью и в саму карточку (гр.), цена (убрать всякую чушь с налогами), кнопка купить, не ссылками, а кнопкой.
3) Настройка письма на почту
4) Привести корзину к хорошему виду!
- При клике на кнопку "Купить" всплывающее окно, как тут: http://samurai-surgut.ru/
- Значок корзины, какие конткретно блюдо лежат, кнопка оформить заказ, а не ссылка.
- В корзине "+" и "-" на кол-ве товаров
- В корзине Заменить стандартные иконки на адекватные (могу предоставить)
- Все локализовать
- Поля создать для заполнения пользователем:
1. Имя*
2. Телефон*
3. Адрес
4. E-mail
5. Комментарий
- Добавить всплывашки - Спасибо за Ваш заказ. Наш менеджер с Вами свяжется для уточнения заказа.
- Добавить кнопки "Самовывоз" и "Доставка". При клике на самовывоз, скидка 10%
Внести правки в шаблон:
1) В Фаерфоксе и в Эксплорере некорректно отображается сайт! Хотя сам шаблон на сайте работает корректно, возможно я накосячил
2) Категории слева http://7.foxunion.ru/index.php/delivery сделать как тут http://samurai-surgut.ru/ (эффект и пикчи - картинки дам)
3) Поменять блоки на главной местами слайдер на верх, сделать его адаптивным и по ширине экрана.
4) Сделать более красивую шапку, потом что-нибудь нарисую простое, по типу так же как тут http://samurai-surgut.ru/o-kompanii/
ВАЖНО!
1) Оплата поэтапная: Сделали один пункт - получили оплату.
2) Пишите точную стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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