Настройка и редактирование магазина JoomShoping - Joomla

Здравствуйте друзья! Требуется ответственный исполнитель с отличным знанием JoomShopping - Joomla

Версия Joomla - 3.3

Версия Joomshopping - Скачанная вчера с сайта.

Сайт: http://7.foxunion.ru/

Установил тему, настроил, подверстал YooTheme и поставил на нее JoomShopping. Поставил несколько плагинов с оф. сайта, плагины работают, только нужно все настроить и навести красоту. Так же нужно немного поработать с темой YooTheme - есть баги.

Что нужно сделать - ничего фантастического:

1) Корректная верстка каталога продукции

2) Настройка карточки товара: Заголовок, Миниописание, Описание, Превью Фото, Большое Фото, Лайтбокс изображения (или лупа), граммовка вывести в превью и в саму карточку (гр.), цена (убрать всякую чушь с налогами), кнопка купить, не ссылками, а кнопкой.

3) Настройка письма на почту

4) Привести корзину к хорошему виду!

- При клике на кнопку "Купить" всплывающее окно, как тут: http://samurai-surgut.ru/

- Значок корзины, какие конткретно блюдо лежат, кнопка оформить заказ, а не ссылка.

- В корзине "+" и "-" на кол-ве товаров

- В корзине Заменить стандартные иконки на адекватные (могу предоставить)

- Все локализовать

- Поля создать для заполнения пользователем:

1. Имя*

2. Телефон*

3. Адрес

4. E-mail

5. Комментарий

- Добавить всплывашки - Спасибо за Ваш заказ. Наш менеджер с Вами свяжется для уточнения заказа.

- Добавить кнопки "Самовывоз" и "Доставка". При клике на самовывоз, скидка 10%

Внести правки в шаблон:

1) В Фаерфоксе и в Эксплорере некорректно отображается сайт! Хотя сам шаблон на сайте работает корректно, возможно я накосячил

2) Категории слева http://7.foxunion.ru/index.php/delivery сделать как тут http://samurai-surgut.ru/ (эффект и пикчи - картинки дам)

3) Поменять блоки на главной местами слайдер на верх, сделать его адаптивным и по ширине экрана.

4) Сделать более красивую шапку, потом что-нибудь нарисую простое, по типу так же как тут http://samurai-surgut.ru/o-kompanii/

ВАЖНО!

1) Оплата поэтапная: Сделали один пункт - получили оплату.

2) Пишите точную стоимость и сроки