Обновление магазина на Престе 1.4 до 1.6 (если возможно до 1.7)

Друзья, добрый день.

Необходимо обновить интернет магазин chai-chai.ru, который сейчас на PrestaShop 1.4 до версии 1.6 (лучше 1.7, если это будет возможно) с сохранением текущего дизайна, полной работоспособности и баз данных (клиенты, товарные остатки, продажи и тд).

Из минусов - на сайт вносились мелкие самописные изменения по функционалу и выводу отображения товаров, их тоже необходимо сохранить (или написать аналоги/найти под 1.6 соответствующие модули).

Из плюсов - после обновления сайта будет еще куча доп. работ по доведению его до ума, при желании можем посотрудничать*)

Ваши предложения по примерной стоимости и срокам указывайте пожалуйста.