Добрый день ! интересует парсер blockchain операций написаный под виндовс ипарсящий базу данных bitcoincore. Желательна реализация на c# Вот такие данныепо транзакциям нам нужно отпарсить и ...
Приложение на CakePHP
Есть готовое приложение на CakePHP,нужно внести дополнение. Детали в личку..
Заявки фрилансеров
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