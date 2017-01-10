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Требуется написание парсера организаций из google maps
Требуется создание парсера организаций из google maps попоисковым запросам.
Запросы формата "Страна город тип организации".Пример: Россия Москва стоматология
ТЗ:
Я подгружаю запросы табличкой эксель
Парсер вводит запросы, собирает следующую информацию оборганизациях:
- Название организации
- Адрес
- Телефон
- Сайт
- Картинка из гугл мапс, соответствующая этой организации
То, как будет реализован парсер, не важно (Выбор ЯП и методапарсинга за исполнителем). Исключение - не предлагать решение на базе
зеннопостера. Детали работы и стоимость оговаривается индивидуально. Работа
довольно срочная, важно соотношение времени \ цены.
Прикрепляю также таблицу, для полного понимания)) Там:
первые 3 столбца в каждой строке - запрос. Страна, город,тип организации (в нашем случае США - город - стоматолог). Дальше - то, что
парсер собрал: Название, адрес, тел, сайт.
Крайний столбец - имя картинки, которая соответствует даннойорганизации) То есть, парсер вытащил соответствующую организации картинку,
закинул ее в отдельную папку и обозвал так, как написано в крайнем столбце
Обязательные требования:
Скорость работы готового парсера должна быть не менее 30 000организаций в сутки
Мультиязычность - по сути, с помощью данного парсера ядолжен иметь возможность собрать данные из гугл мапс на любом языке и по любой
стране.
Естественно, работа будет вестись через прокси, поэтомупотребуется прикрутить адекватный прокси чекер
Работа парсера должна быть бесперебойной и не требоватьприсутствия человека. Парсер будет установлен на сервер, подключение к нему -
не чаще 1 раза в 2 суток)
Обязателен Фильтр дубликатов при работе парсера. Не нужнособирать одно и то же по 10 раз)
Ну и естественно нужна логично составленная и адекватнаяпрограмма, за которую я и готов заплатить деньги))
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