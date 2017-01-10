Требуется написание парсера организаций из google maps

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка164 просмотра

Требуется создание парсера организаций из google maps попоисковым запросам.

Запросы формата "Страна город тип организации".Пример: Россия Москва стоматология

ТЗ:

Я подгружаю запросы табличкой эксель

Парсер вводит запросы, собирает следующую информацию оборганизациях:

- Название организации

- Адрес

- Телефон

- Сайт

- Картинка из гугл мапс, соответствующая этой организации

 

То, как будет реализован парсер, не важно (Выбор ЯП и методапарсинга за исполнителем). Исключение - не предлагать решение на базе

зеннопостера. Детали работы и стоимость оговаривается индивидуально. Работа

довольно срочная, важно соотношение времени \ цены.

 

Прикрепляю также таблицу, для полного понимания)) Там:

первые 3 столбца в каждой строке - запрос. Страна, город,тип организации (в нашем случае США - город - стоматолог). Дальше - то, что

парсер собрал: Название, адрес, тел, сайт.

Крайний столбец - имя картинки, которая соответствует даннойорганизации) То есть, парсер вытащил соответствующую организации картинку,

закинул ее в отдельную папку и обозвал так, как написано в крайнем столбце

Обязательные требования:

Скорость работы готового парсера должна быть не менее 30 000организаций в сутки

Мультиязычность - по сути, с помощью данного парсера ядолжен иметь возможность собрать данные из гугл мапс на любом языке и по любой

стране.

Естественно, работа будет вестись через прокси, поэтомупотребуется прикрутить адекватный прокси чекер

Работа парсера должна быть бесперебойной и не требоватьприсутствия человека. Парсер будет установлен на сервер, подключение к нему -

не чаще 1 раза в 2 суток)

Обязателен Фильтр дубликатов при работе парсера. Не нужнособирать одно и то же по 10 раз)

Ну и естественно нужна логично составленная и адекватнаяпрограмма, за которую я и готов заплатить деньги))

 

8 лет назад
Maniak63
Михаил 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Bitrix: доработки по сайту (2 часа).

    $16

    1. Поправить: 4 цифры на главной странице,сделать их согласно указанному шрифту. 2. Поправить: иконку на главной странички, не должна перемещаться при изменении размеров экрана. 3. Поправить пагинацию в разделе Новости: - пагинация ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сделать парсер

    Необходимо сделать парсер: 1. вводим название аудиозаписи, например "Баста" 2. парсер сохраняет всех у кого есть песни этого исполнителя (с данными: id, имя, город, телефон, кол-во песен данного исполнителя)  в таблицу.  Вот пример ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта

    Есть некий сервис рекламных витрин. banne.ru Сам сайт был взят из бесплатного доступа. Что смог зделал сам, но осталось несколько моментов. 1- Робокасса.  Касса установлена, но не работает. После покупки баннера ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Добавить возможность оплаты QIWI-ваучерами и (возможно) Bitcoin

    На действующий сайт (интернет-магазин) нужно добавить следующие возможности Код самописный, но не сложный. Там всего несколько модулей и шаблонизатор Smarty У сайта 4-5 страниц и админка. Программа-минимум: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подобрать и сверстать скрипт фотогалерей товара.

    Необходимо подобрать  и сверстать блок фотогалерей товара. Критерии - чтобы много мусора не набрасывал в код и желательно чтобы большие фото погружались при клике на маленькую а небыли загружены сразу. Жду предложений. Космические цены просьба ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка сайта джумла 2.5

    Т.З.Поселок-волна.рф Сайт сделан из модулей джомла 2.5 Удалить ненужные модулиПри разном расширение экрана происходит сдвиг картинки исправитьС права на всех страницах установить баннер 240*400С права установить баннер погоды с сайта ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сайта

    $600

    Редизайн сайта TAMRON.RU К 1 февраля 2017 г. необходимо на базе функционирующего сайта tamron.ru, с учетом вновь принятой концепции дизайна представительств компании TAMRON в Интернете выполнить редизайн сайта.  Образец новой верстки (вся она ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натянуть одну страницу на yui 2.0

    Необходимо натянуть верстку 1 страницу, на yui 2.0У меня есть подробное ТЗ, которое я покажу в скайпе.Пожалуйста оставляйте заявки, те кто готов сразу приступить.Задание срочное. Нужно сделать как можно быстрее.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка админки Coldelgniter или перенос на другую CMS

    Вот что мы имеем: http://prnt.sc/dtobz0 http://prnt.sc/dtocdb Редактирование разделов не работает. Нужно доработать систему, чтобы можно было легко управлять следующими разделами: 1. Гостевая (Отзывы). Чтобы на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт под XWeb Human Emulator PHP

    Необходим скрипт на PHP который будет читая из одного файла исходные данные (логин и пароль) регистрироваться на ресурсе, подтверждать регистрацию в почте и зарегистрировавшись на ресурсе совершать несколько манипуляций в браузере, после всего записывать в ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад