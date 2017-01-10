Требуется написание парсера организаций из google maps

Требуется создание парсера организаций из google maps попоисковым запросам.

Запросы формата "Страна город тип организации".Пример: Россия Москва стоматология

ТЗ:

Я подгружаю запросы табличкой эксель

Парсер вводит запросы, собирает следующую информацию оборганизациях:

- Название организации

- Адрес

- Телефон

- Сайт

- Картинка из гугл мапс, соответствующая этой организации

То, как будет реализован парсер, не важно (Выбор ЯП и методапарсинга за исполнителем). Исключение - не предлагать решение на базе

зеннопостера. Детали работы и стоимость оговаривается индивидуально. Работа

довольно срочная, важно соотношение времени \ цены.

Прикрепляю также таблицу, для полного понимания)) Там:

первые 3 столбца в каждой строке - запрос. Страна, город,тип организации (в нашем случае США - город - стоматолог). Дальше - то, что

парсер собрал: Название, адрес, тел, сайт.

Крайний столбец - имя картинки, которая соответствует даннойорганизации) То есть, парсер вытащил соответствующую организации картинку,

закинул ее в отдельную папку и обозвал так, как написано в крайнем столбце

Обязательные требования:

Скорость работы готового парсера должна быть не менее 30 000организаций в сутки

Мультиязычность - по сути, с помощью данного парсера ядолжен иметь возможность собрать данные из гугл мапс на любом языке и по любой

стране.

Естественно, работа будет вестись через прокси, поэтомупотребуется прикрутить адекватный прокси чекер

Работа парсера должна быть бесперебойной и не требоватьприсутствия человека. Парсер будет установлен на сервер, подключение к нему -

не чаще 1 раза в 2 суток)

Обязателен Фильтр дубликатов при работе парсера. Не нужнособирать одно и то же по 10 раз)

Ну и естественно нужна логично составленная и адекватнаяпрограмма, за которую я и готов заплатить деньги))