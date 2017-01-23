Настройка сайта джумла 2.5

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Завершен3 заявки125 просмотров

Т.З.Поселок-волна.рф

Сайт сделан из модулей джомла 2.5

  • Удалить ненужные модули
  • При разном расширение экрана происходит сдвиг картинки исправить
  • С права на всех страницах установить баннер 240*400
  • С права установить баннер погоды с сайта гисметио  (первый в информерах, максимальное число информации цвет под сайт)
  • Настроить форум ()
  • Настроить панель регистрации на сайте (перевести текст, установить капчу)
  • Установить капчу (модуль загружен, но не настроен) http://lessons-joomla.ru/uroki/rasshireniya-joomla-2-5/plaginy/121-plagin-easycalccheck-plus-captcha-kapcha-dlya-joomla-2-5.html
HTMLJoomla
8 лет назад
Monoceros
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Waropank
Максим 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

Waropank
Максим 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад