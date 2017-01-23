Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...
Настройка сайта джумла 2.5
Сайт сделан из модулей джомла 2.5
- Удалить ненужные модули
- При разном расширение экрана происходит сдвиг картинки исправить
- С права на всех страницах установить баннер 240*400
- С права установить баннер погоды с сайта гисметио (первый в информерах, максимальное число информации цвет под сайт)
- Настроить форум ()
- Настроить панель регистрации на сайте (перевести текст, установить капчу)
- Установить капчу (модуль загружен, но не настроен) http://lessons-joomla.ru/uroki/rasshireniya-joomla-2-5/plaginy/121-plagin-easycalccheck-plus-captcha-kapcha-dlya-joomla-2-5.html
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