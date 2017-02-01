Редизайн сайта TAMRON.RU

К 1 февраля 2017 г. необходимо на базе функционирующего сайта tamron.ru, с учетом вновь принятой концепции дизайна представительств компании TAMRON в Интернете выполнить редизайн сайта.

Образец новой верстки (вся она будет по одному типу, шаблоны основных страниц имеются) можно посмотреть, к примеру, здесь: http://a022.tamron.ru.

ЭТАПЫ РАБОТ

1. Адаптация дизайна, верстка, всех разделов, включая размещенные сейчас на tamron5.ru

2. Подключение к системе управления контентом и тестирование. Внимание. Система управления контентом потребует доработок, возможно - значительных, поскольку новая верстка радикально отличается от старой, и сама структура сайта становится иной.

3. Переход на новый дизайн сайта tamron.ru – не позднее 01.02.2017

В дальнейшем возможно:

4. Поэтапное подключение ныне действующих сервисов (поиск объективов; обратная связь; регистрация на гарантию и т.д.) в новом оформлении.

По запросу высылается карта сайта, которая должна быть реализована в перспективе.

От потенциальных исполнителей ждем:

- календарный график работ;

- ПОДРОБНУЮ смету (в человеко-часах и рублях);

- условия оплаты.